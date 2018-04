Herbert Diess moet Volkswagen-groep innoveren

De topman van automerk Volkswagen krijgt de leiding over de hele Duitse autogroep. Herbert Diess wil dochtermerken als VW, Skoda en Porsche meer autonomie geven en de bedrijfsstructuur slanker maken. Want om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen in de autosector, moet Volkswagen veel sneller innoveren.