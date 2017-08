Heronderhandelingen Nafta gestart

In Washington is de heronderhandeling van NAFTA begonnen. Het vrijhandelsakkoord dat in 1994 al is afgesloten tussen de VS, Mexico en Canada. De heronderhandeling ervan was één van Trumps verkiezingsbeloftes en moet, zo beloofde hij, tienduizenden Amerikaanse jobs terughalen die na het akkoord naar Mexico zijn verhuisd.