Historische stoomstroopfabriek produceert voor het laatst

Het is echt industrieel erfgoed, de oude stroopfabriek in Borgloon in Haspengouw. Vandaag is er de laatste stroop gestookt, de producent verhuist immers naar een nieuwe locatie. Hij moet wel. Want de gemeente wil van de vervallen site een toeristisch belevingscentrum maken.