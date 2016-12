HNGRY mixt HelloFresh-concept met Deliveroo-aanpak

HNGRY, een bedrijfje uit Antwerpen dat 2 jaar geleden op de markt van de maaltijdboxen is gesprongen, gaat nu ook thuis of op kantoor leveren. Ze zijn klaar om het logistiek rond te krijgen, maar het is ook uit pure noodzaak. Concurrenten als Hello Fresh en Smartmat leveren al lang aan huis.