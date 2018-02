Hoek Af: de originele kijk op robots van Robovision

Artificiële intelligentie en Deep Learning. Bij Robovision in Gent is het de heilige graal. In onze Hoek-af-reeks brengen we een bezoek aan de oprichter en CEO van het bedrijf Jonathan Berte. Hij gelooft dat robots en getrainde computerbreinen de oplossing zijn. Voor de landbouw, voor de industrie, voor de internationale veiligheid en zelfs voor de vluchtelingenkwestie.