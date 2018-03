Hoek Af: het Internet of Things van Sensolus

Alle dingen connecteren met het internet. Dat is de missie van de ondernemer met een hoek-af die we deze week opzoeken. Kristoff Van Rattinghe heeft met z'n bedrijf Sensolus een platorm gebouwd waarmee bedrijven al hun goederen, zelfs gewone paletten en vorkliftjes kunnen aansluiten op het web. Ellen Vermorgen zocht hem op bij een klant in de haven van Antwerpen.