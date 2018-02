Huurprijzen appartementen zakken door boom in nieuwbouw

De gemiddelde huurprijs van een appartement is het voorbije jaar gedaald in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van vastgoedmakelaar Dewaele. Een appartement met minstens drie slaapkamers is zelfs 5 procent goedkoper geworden. De belangenvereniging van de eigenaars wijst naar de massale nieuwbouw. Die zet de huurprijzen van oudere appartementen onder druk.