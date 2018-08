"Hyundai Town" in verval na afbouw scheepswerf

Wordt Ulsan - in de volksmond Hyundai Town - een nieuwe Rust Belt zoals destijds in de Verenigde Staten? De Zuid-Koreaanse industriestad lijkt dit lot beschoren nu de scheepswerven er op sterven na dood zijn. Werknemers in de overblijvende autofabrieken en dienstenbedrijven zien hun toekomst somber in.