IBA crasht na stevige winstwaarschuwing

Een gitwarte beursdag vandaag voor het Waalse IBA, dat is de specialist in protontherapie voor de behandeling van kanker. Het aandeel ging vanmorgen liefst 30% lager. Dat kwam omdat IBA voor de tweede keer in 2 maanden de belegger moet waarschuwen dat zowel omzet als winst lager zullen uitvallen.