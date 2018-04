IBA levert eerste deeltjesversneller aan UZ Gasthuisberg

In Gasthuisberg is de eerste cyclotron geïnstalleerd. Een deeltjesversneller van de Waalse protontherapiespecialist IBA. Die gaat in Leuven een heel protontherapiecentrum uitbouwen om kankers gerichter te kunnen bestralen. De installatie is een technisch en logistiek huzarenstukje, en een primeur voor ons land.