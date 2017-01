IBM wil BMW intelligent maken

Computergigant IBM en de Duitse autobouwer BMW hebben aangekondigd dat ze nauw gaan samenwerken. Doel is om de rij-ervaring van de bestuuder te personaliseren, met behulp van Watson, de zelflerende computer van IBM. De samenwerking gaat zelfs zo ver dat een ingenieursteam van BMW de komende jaren effectief IN de gebouwen van IBM in Munchen aan de slag gaat.