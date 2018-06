"Iedereen wil oud worden, tot je zelf oud bent."

Dat zegt Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit, in Z-Talk Goossens. Luc Van Gorp pakt uit met het concept Positieve Gezondheid, een nieuwe manier om naar gezondheidszorg te kijken. Daarbij staat niet de ziekte centraal, maar de zelfredzaamheid en veerkracht van mensen om met die ziekte om te gaan. Die benadering zal een totaal andere gezondheidszorg vereisen, waarbij gezondheid in relatie staat tot onze kwaliteit van leven, meent Van Gorp. Gezondheid zal ook geïntegreerd moeten worden in veel meer beleidsdomeinen, zoals onderwijs, milieu, welzijn. Daarnaast moet de financiering helemaal worden hertekend om al die beleidsdomeinen te integreren in nieuwe gezondheidsdoelstellingen, vindt Van Gorp.