Ierland wordt nieuwe kernmarkt van KBC

KBC heeft er een nieuwe kernmarkt bij: Ierland. Lange tijd was het land het zorgenkind van de bankverzekeraar, maar dit jaar maakt KBC er een mooie winst. Bedoeling is in Ierland een echt bankverzekeringsmodel uit te bouwen voor particulieren en micro-KMO's tot vijf werknemers.