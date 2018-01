IKEA geeft royale premies voor langere werktijden

Bij IKEA is het online bestellen, via "klik en collect", op zijn logistieke limiet gebotst. Het neemt te veel tijd in beslag om orders klaar te zetten en de winkel aan te vullen. Overleg tussen direktie en vakbonden resulteerde in een goeie afspraak. Personeel kan vroeger en later ingezet worden, dit voor alle winkels in België. IKEA is vol lof over overleg met de vakbonden.