Illegale economie groeit naar 2 miljard

De illegale economie in ons land is in 2016 gegroeid naar twee miljard euro. Het gaat om geld uit ondermeer drugshandel, prostitutie en smokkel van sigaretten. Het cijfer vertegenwoordigt een halve procent van ons BBP. Daarmee zit ons land bij de Europese middenmoot. Al gaat het om ramingen, en volgen niet alle lidstaten dezelfde normen.