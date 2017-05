Imagocampagne moet ondernemers populairder maken

Ondernemers ondernemen voor iedereen. 't Is de slogan van een grootschalige campagne die de Vlaamse overheid heeft afgetrapt om het imago van de ondernemer te verbeteren. Want in Vlaanderen is het daarmee niet zo goed gesteld. Amper de helft van de Vlamingen heeft een positief beeld bij ondernemers.