Imec-tools moeten burn-out voorkomen

Apps en wearables, zoals een polsband, die onze fitheid meten bestaan al even. IMEC en de KU Leuven willen nu zo ver geraken dat ze ook onze mentale fitheid kunnen meten, ons stressniveau. Om zo depressies en burn-out voor te zijn. Gewoonlijk doen de onderzoekers die daarmee bezig zijn hun tests in een labo, maar nu doen ze die ook in het echte leven. Bij 1.000 proefpersonen. En één daarvan is geen onbekende.