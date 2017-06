India voert nationale btw-tarieven in

Als u denkt dat een belastinghervorming in ons land ingewikkeld is, dan bent u nog niet in India geweest. De regering Modi plant daar de grootste fiscale hervorming sinds de onafhankelijkheid in 1947. Heel India krijgt één btw-stelsel. Nu verschilt dat nog per deelstaat en dat is een bron van corruptie.