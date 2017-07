Indiase high-potentials op bezoek bij Vlaamse bedrijven

Een groep van een vijftigtal Indiase masterstudenten heeft SES Vanderhave in Tienen bezocht. Dat is de wereldmarktleider in zaden voor suikerbieten. De Indiërs komen in kmo-land België leren hoe familiebedrijven internationaal kunnen doorbreken. Want ze zullen allemaal in de toekomst een familiebedrijf erven.