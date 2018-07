Ineos overweegt miljardeninvestering in Antwerpen

De Britse chemiereus Ineos overweegt een investering van 2.7 miljard in de haven van Antwerpen. Maar dat zou ook in de haven van Rotterdam kunnen zijn. Momenteel bestudeert Ineos waar de kaarten het best liggen. Op termijn is de investering in de twee nieuwe fabrieken goed voor 500 banen.