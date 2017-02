Inflatie in ons land spurt naar de 3 %

De prijzen van producten en diensten in ons land blijven toenemen. En de prijsstijging versnelt zelfs nog, naar afgerond 3% op jaarbasis. Hoewel we de piek nu stilaan bereikt hebben, zullen we allicht snel een doorsijpeling zien naar lonen, contracten en prijzen van andere diensten en producten.