ING pronkt met topresultaten in jaar herstructurering

ING heeft nogal wat analisten met verstomming geslagen. De bank pakt uit met beter dan verwachte resultaten. CEO Ralph Hamers deelde zijn trots via een persoonlijke mail naar alle personeelsleden. Iets wat bij de Belgische vakbonden slecht is aangekomen, want ING wil in ons land 3.500 banen schrappen.