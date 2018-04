Ingenieurskoppel legt bedrijfsteams op de rooster

Teambuildingactiviteiten zijn er bij de vleet. Maar in Antwerpen is er sinds kort één die er toch wel uit springt. Een ingenieurskoppel heeft daar een indoor stad gebouwd, Citypolis, waarin teams allerlei opdrachten kunnen uitvoeren. Opdrachten, zo was het vertrekpunt, waarbij alle teamleden en dus ook alle persoonlijkheden uit de verf kunnen komen.