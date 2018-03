Innovatieland België verliest terrein

Ons land verliest terrein als innovatieland. Het aantal patentaanvragen van onze bedrijven en onderzoeksinstellingen is vorig jaar met 2 procent gedaald. Terwijl ze in al onze buurlanden wel stijgen. De daling is niet zo zorgwekkend, zegt het Europees patentbureau, het komt vooral omdat België de voorgaande jaren zo sterk presteerde.