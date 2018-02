Innovatieve bakkerij wordt "Fabriek van de Toekomst"

Vanaf vandaag mogen nóg vier bedrijven in Vlaanderen zich Fabriek van de Toekomst noemen. Een label waarmee technologiefederatie Agoria bedrijven bekroond die een technologische transformatie doormaakten en zo gewapend zijn voor de toekomst. Eén ervan is de industriële bakkerij Lantmännen Unibake in Londerzeel waar ze diepgevroren stokbrood maken voor broodjeszaken.