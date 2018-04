Innovatieve module vervangt binnenmuren

We zullen in de toekomst kleiner wonen. Twee jonge ondernemers spelen daar creatief op in: ze hebben alle nutsvoorzieningen op 1 plek samengebracht in een prefabformule. Wonen wordt daarmee betaalbaarder en duurzamer. De start-up Bao Living haalde al 300.000 euro op om de modules op de markt te brengen.