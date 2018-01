Innovatieve weverij wint Henry van de Velde designprijs

Vanavond worden in Bozar in Brussel de Henry van de Velde Awards uitgereikt. Prijzen zijn dat voor ontwerpers, producten en bedrijven die zich onderscheiden met design en vormgeving. In de bedrijfscategorie gaat de prestigieuze prijs naar Verilin. Een kleine KMO die weet te innoveren in een sector waar je dat niet meteen zou verwachten.