Innoverende Roel Druyts is vastgoedondernemer van het jaar

In Tour en Taxis in Brussel is de vastgoedondernemer van het jaar bekroond. Een prijs van CIB Vlaanderen, de sectorfederatie van de immowereld. De prijs gaat naar Kempenaar Roel Druyts. Met z'n kantorennet Hillewaere zet hij in op technologische innovatie en schaalvergroting.