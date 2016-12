Intelligent wordt grootste webhoster van Denemarken

Het Gentse Intelligent zet z'n snelle overnamereeks verder. Het IT-bedrijf is ondermeer actief in de verhuur van webruimte en het beheer van websites, onder de merknamen Combell en Sentia. Intelligent neemt nu drie Deense ondernemingen over en wordt daarmee in één klap de grootste webhoster van Denemarken.