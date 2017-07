Intervest gaat 140 miljoen in de oude Ford-site pompen

140 miljoen euro. Zo veel gaan de Antwerpse vastgoedgroep Intervest en de Limburgse ondernemersfamilie Machiels in de oude site van Ford Genk pompen. Ze willen er een logistieke hub maken, voor retailers en e-commercebedrijven. Intervest heeft een notering op Euronext Brussel, dit is het grootste project sinds de oprichting in '96.