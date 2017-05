Isolatieschaarste legt bouwwerven plat

Van de energie naar de bouwsector. Want er is een nooit gezien tekort aan isolatiemateriaal. Bouwaannemers moeten soms twee maanden wachten op hun levering. Dat komt omdat er over de hele wereld een tekort is aan de grondstof waarmee ze isolatiemateriaal maken. En de situatie loopt nu snel uit de hand.