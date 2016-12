Italiaanse regering moet oudste bank ter wereld reanimeren

De bankencrisis is terug van weggeweest. Monte dei Paschi, de 3de grootste bank van Italië en de oudste bank van de wereld wordt genationaleerd. De bank was op zoek gegaan naar 5 miljard extra kapitaal, maar dat is niet gelukt. De Italiaanse overheid gaat nu bijspringen. Ze heeft liefst 20 miljard euro uitgetrokken om de financiële sector te herkapitaliseren.