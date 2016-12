Italië zet 20 miljard klaar voor bankenredding

Het zijn cruciale uren voor de Italiaanse bankensector. Pogingen om privégeld op te halen lijken te mislukken. De Italiaanse regering brengt 20 miljard euro in stelling om de banken te herkapitaliseren. Alleen - Europa is sinds de vorige bankencrisis een stuk strenger als het neerkomt op bankenreddingen. Het is dus lang niet zeker of de Italianen hun plannen mogen doorvoeren.