IVC overgroeit de Chinese concurrentie met z'n vinylvloeren

Een Belgisch industriebedrijf, dat z'n Chinese concurrenten het nakijken geeft. Vinylproducent IVC uit Avelgem doet het. Dankzij grote investeringen en innovatie is het bedrijf aan een spectaculaire groei bezig. Je vindt de vloerbekleding van IVC in huizen, winkels en hotels over heel de wereld. Onder meer Google, Lufthansa en Calvin Klein zijn klant.