Jaaroverzicht 2016: de verrassende Brexit

"We want our country back". Ze meenden het nog ook. Tot grote verrassing van voor- en tegenstanders kiezen de Britten voor een exit uit de Europese Unie. Een plan is er duidelijk niet en de aanstokers nemen snel de biezen. Europa reageert aangeslagen. Was 2016 een kanteljaar? Dat zullen de verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland ons leren in 2017.