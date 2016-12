Jaaroverzicht 2016: Politiek - een jaar van extremen

Terreur in onze straten, oorlog in onze achtertuin, vluchtelingen aan onze poorten. De Europese politiek heeft geen antwoorden, angst en onzekerheid voeden populisme en extremisme. Het geloof in een open wereld smelt, Trump en Magnette bieden bescherming. In eigen land voeden besparingen en herstructureringen de sociale onrust. En de onze regering... ze kibbelde voort.