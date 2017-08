Japanse economie groeit verbluffend sterk

De Japanse economie verbluft. In het voorbije kwartaal is de op twee na grootste economie ter wereld bijna dubbel zo hard gegroeid als verwacht: met 1 procent tegenover het kwartaal ervoor. Het is drie jaar geleden dat Japanners nog zoveel uitgaven en de Japanse bedrijven nog zoveel investeerden. De groei komt dus uit de binnenlandse vraag. Jarenlang Japans zwakke plek.