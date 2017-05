Japanse internetondernemer jaagt Basquiat-kunstwerk naar recordprijs

Bij Sotheby's in New York is een schilderij van de Amerikaanse neo-expressionist Jean-Michel Basquiat voor een recordbedrag onder de hamer gegaan. Een Japanse internetondernemer betaalde er maar liefst 110,5 miljoen dollar voor. Nooit eerder is er voor een kunstwerk van een Amerikaan zoveel geld neergeteld.