JBC lanceert nieuw winkelconcept

Kledingketen JBC test een nieuw winkelconcept uit in het Waasland Shoppingcenter. Alles draait er om beleving, dé trend in de retail. Zo is er een animator voor kinderen, want gezinnen zijn dé belangrijkste doelgroep. JBC wil niet alleen meer klanten naar z'n winkels lokken, maar ook z'n online verkoop aanzwengelen.