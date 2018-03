Jobbeurs met 1.900 vacatures in regio Antwerpen-Terneuzen

Een jobbeurs in Beveren pakt uit met liefst 1.900 vacatures in de regio tussen Antwerpen en Terneuzen. Vooral voor technische profielen woedt een ongeziene 'war for talent'. Het tekort aan die mensen remt steeds meer bedrijven in hun groei, stelt ook de minister van Werk vast.