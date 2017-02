John Porter van Telenet: "Heisa voor niets"

Telenet-topman John Porter begrijpt niet dat er problemen worden gemaakt rond de adviesraad van het bedrijf. Onder meer Yves Leterme en Patrick Dewael zitten daar nu nog in, terwijl Siegfried Bracke zopas ontslag nam. Bracke zou 12.000 euro per jaar gekregen hebben voor die post. Maar CEO Porter vindt dat er niets mis is met de vergoedingen.