Johnson & Johnson investeert opnieuw fors in ons land

De Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson investeert 42,8 miljoen euro in z'n site in Beerse, bij Janssen Pharmaceutica. Er komt een gloednieuw laboratorium waar alle onderzoekers samen onder één dak kunnen werken aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Extra jobs levert de investering niet op, wel een extra stevige verankering in ons land.