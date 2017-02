Jonge Yess!-keten surft op discount-hype

De winkelketen Yess! is in snel tempo aan het groeien. Vandaag is in Maldegem een nieuwe vestiging geopend, de derde al. 't is een zogenaamde slimme discounter: lage prijzen, maar ook merkproducten. Bedenker is Bart Coeman, die eerder al de Fun-speelgoedketen uit de grond stampte.