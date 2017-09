Juncker ziet Europese toekomst rooskleurig in

Het is het ideale moment om de Europese Unie sterker te maken, nu de economie de wind weer in de zeilen heeft. Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker gezegd in zijn State of the Union, z'n beleidsverklaring voor het Europees Parlement. Juncker toonde zich opvallend optimistisch en ambitieus.