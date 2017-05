Juwelen- en kunstmarkt houden goed stand

Bij veilinghuis Christie's in Genève en New York zet de verkoop van schilderkunst en juwelen robuuste resultaten neer. 't Gaat niet om recordbedragen, zoals enkele jaren geleden. Toch tasten kopers nog altijd diep in hun zakken om een zeldzame kleinood te kunnen bemachtigen.