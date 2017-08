Juweliers bevrijd van misdaadgolf

Het aantal ramkraken en overvallen op juweliers is de laatste jaren spectaculair gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van verzekeringsmakelaar Vanbreda. De sector heeft zwaar geïnvesteerd in beveiliging. De keerzijde is dat criminelen hun werkterrein gaan verleggen naar andere sectoren.