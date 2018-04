kachelproducent Dovre begint met internationale verkoop van kookpotten

Ferleon is een nieuw, Belgisch merk van kookpotten en barbecues. Het is nog geen jaar op de markt en nu al is een internationale uitrol opgestart. Ferleon is dan ook een spin-off van de bekende kachelfabrikant Dovre uit Weelde. Het familiebedrijf was op zoek naar een nieuwe groeimarkt.