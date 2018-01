Kamer in rusthuis kost nu al bijna 1.700 euro

Een kamer in een rusthuis kost gemiddeld net geen 1.700 euro per maand. Vergeleken met 5 jaar geleden is dat bijna 10% méér, een forse stijging dus. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven in opdracht van minister van Welzijn Vandeurzen. De minister wil de kamerprijs drukken door soepeler subsidies te geven.