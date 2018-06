Kamercommissie wikt de bankierseed

In de kamercommissie Financiën zijn vandaag experten gehoord over de bankierseed, waarmee bankmedewerkers beloven hun beroep integer en zorgvuldig te zullen uitoefenen. Een beetje naar analogie met de eed die ondermeer artsen en advocaten afleggen. In Nederland bestaat zo'n eed al drie jaar. Bij ons was de invoering ervan een van de aanbevelingen van de Optima- en Panamacommissie.