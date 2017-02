Kans om directie Nationale Bank af te slanken botst op politieke weerstand

De regering Michel is het er over eens geraakt om het directiecomité van de Nationale Bank af te slanken. Maar wel niet meteen. Van de huidige acht leden zouden er tegen 2019 nog zes overschieten. Dat heeft de woordvoerder van de premier vanavond bevestigd. Er werd hard gediscussieerd over één benoeming, die volgende week zou vervallen. Zij kan voorlopig aanblijven.